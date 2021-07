Rapport: Smitten fortsatt størst blant innvandrere til tross for smittevernstiltak

NTB Innenriks

Folkehelseinstituttets (FHI) foreløpige resultater fra forskningsarbeidet rundt effekten av smittereduserende tiltak for innvandrere viser at gruppen fortsatt topper smittestatistikken til tross for at tiltakene har fungert.

– Tiltak igangsatt for å redusere smitte i innvandrerbefolkningen har fungert etter hensikten, selv om de ikke har vært tilstrekkelige for å fjerne overrepresentasjonen, sier avdelingsdirektør Thor Indseth ved FHI, som er redaktør for rapporten.

Ifølge rapporten gjelder dette særlig tiltak for å senke terskelen for testing og tiltak i forbindelse med reise.

Gjennom pandemien har det vært en betydelig overrepresentasjon i påvist smitte og innleggelser hos personer født utenfor Norge.

Dette skyldes en kombinasjon av faktorer, som hvilke grupper som sosialiserer med hverandre, forsinkelser i smittesporing, kommunikasjonsutfordringer, ulik reiseaktivitet og sosioøkonomiske forskjeller.

Hovedrapporten kommer til høsten, når forskningsprosjektet avsluttes.

