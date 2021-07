Oslo-leger vil ha låste elsparkesykler om natta

NTB Innenriks

– Ingen enkeltaktivitet gjør per nå så mye skade som elsparkesykler, slår overlege Henrik Siverts ved Oslo skadelegevakt fast.

Ved skadelegevakten har legene regnet seg fram til at man kan unngå mellom 300 og 400 skader i sommer dersom elsparkesyklene fra og med i dag hadde blitt låst mellom klokken 23 og klokken 5.

– Det bør skje i dag. Forrige helg var det 33 som skadd seg mellom klokken 23 og 5. Flere var alvorlige skader. Det haster, for det er så meningsløst det her, sier Siverts til NTB.

Dramatisk økning

På en pressekonferanse tirsdag la Siverts sammen med overlegene Tina Gaarder og Pål Aksel Næss ved Oslo universitetssykehus (OUS) fram statistikk som viser en dramatisk økning av antall skader på elsparkesykler.

I juni i fjor ble 6,2 personer skadd hver dag, i år er tallet 14 personer.

Tallene viser også at 55 prosent av dem som ble skadd på elsparkesykkel i Oslo i helgen, var alkoholpåvirket. Flere av de skadde har en promille fra 1,5 til 3.

I tillegg til nattestenging anbefaler legene at det innføres promillegrense for bruk av elsparkesykkel.

– Sånn kan vi ikke ha det

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav, sier til NTB at hun ser svært alvorlig på at det skjer så mange ulykker ved bruk av elsparkesykler i Oslo.

– Tusenvis av elsparkesykler skaper store problemer for blinde, svaksynte, rullestolbrukere, eldre og andre. Vi opplever ulykker og skader. Slik kan vi ikke ha det, sier byråden.

Hun sier de nå arbeider med å innføre en lokal forskrift for å regulere bruken av elsparkesykler, blant annet ved å stenge for bruk på nattetid.

– Tiltaket mener vi vil bidra til færre ulykker, sier Stav.

– Med ny forskrift vil vi regulere antall elsparkesykler, og innføre en rekke andre tiltak for å sikre fremkommelighet og trygghet i Oslos gater.

Må ha flere på jobb

Skadelegevakten må styrke bemanningen i helgene, både på dagtid og på natten, for å behandle elsparkesykkelskader, ifølge Siverts.

Hittil i år er det registrert 856 skader med elsparkesykkel. 57 prosent av ulykkene skjedde klokken 23 og klokken 5.

Nesten én av tre skader som skadelegevakten tar hånd om mellom midnatt og klokken 5, 30 prosent, skyldes uhell på elsparkesykkel.

Blant skadene er brudd på hodeskallen og andre bruddskader. Flere av hodeskadene er alvorlige skader, og flere har vært på rehabilitering på Sunnaas, ifølge legene.

– Av de 33 som ble skadd forrige helg, kommer 5–6 til å få varige mén, sier Siverts.

Kraftig økning i juni

I juni måned var det 421 skader med elsparkesykkel. For første gang var det flere elsparkesykkelskader enn med sykkel. Det er opp fra 188 skader samme måned i fjor.

En del av grunnen til den kraftige økningen fra mai til juni er gjenåpningen og økt skjenking, mener legene.

Gjennomsnittsalderen for skadde i juni var 27 år, mens snittalderen siden april 2019 var 30 år. 17 prosent av dem som skader seg, er under 18 år.

I 2020 var det 1.331 skadde i elsparkesykkelulykker, mot 764 i 2019.

– Det haster

Etter planen skal en forskrift og avtale med aktørene være klar i månedsskiftet august-september, ifølge Aftenposten.

Det er for sent, mener overlegene.

– Det haster, sier Siverts, som ikke har noen tro på at utleieselskapene selv vil ta grep.

– Men hvis de vil, kan de gjøre det nå, sier han.

I Oslo har åtte selskaper plassert ut om lag 25.000 elsparkesykler i sommer. Byrådet ønsker å begrense antallet til 8.000, men forslaget har fått blandet mottakelse.