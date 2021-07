Kraftig økning i trafikken ved Svinesund

NTB Innenriks

Mandag ble det mulig å reise til alle grønne områder i utlandet uten å måtte gå i karantene når man kommer hjem. Det merkes godt på trafikken over grensen, blant annet ved Svinesund.

Tall P4 har hentet inn fra Statens vegvesen, viser at det mandag passerte 11.439 kjøretøy grensen ved Svinesund. Forrige mandag var tallet 7.807. Det er en økning på 46,5 prosent.

Til sammen 9.074 av passeringene mandag var inn til Norge.

Stor trafikk inn i landet betyr også kø på grenseovergangen. Mandag var det over to timers køtid på Svinesund, og pågangen var så stor at politiet måtte slippe flere over grensen uten at de ble kontrollert.

