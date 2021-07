Universitetssykehuset Nord-Norge ilagt forelegg for brudd på Helsepersonelloven

NTB Innenriks

Bakgrunnen for forelegget er at den kvinnelige pasienten ifølge politiet ble liggende for lenge uten adekvat behandling, opplyser Troms politidistrikt i en pressemelding.

Politiet startet etterforskning av saken i 2019 etter å ha mottatt en vurdering fra Fylkesmannen i Troms. Saken ble anmeldt i mai 2018.

I etterforskningen av saken har politiet fått bistand av Kripos, det er avhørt en rekke vitner og innhentet omfattende dokumentasjon.

Det er utstedt et forelegg på 300.000 kroner for brudd på Helsepersonelloven, men påtalemyndigheten har ikke funnet grunnlag for å straffe enkeltpersoner, og sakene mot disse er henlagt.