Solberg: – Vaksinering bør være prioritet nummer én

På mandagens pressekonferanse understreket hun at de fleste kommunene prøver å være fleksible slik at man kan ha noe valgfrihet når det gjelder vaksinetidspunktet, men at det ikke bør være tvil i om hva som er viktigst.

– Det viktigste budskapet er at vaksinering nå bør være prioritet nummer én. Det er viktig for deg, det er viktig for Norge og det er viktig for dem med nedsatt immunforsvar, som kan bli syke selv etter vaksinering, da vaksinen ikke gir 100 prosents immunitet, understreket statsministeren.

Helseminister Bent Høie (H) poengterte at det er viktig å møte opp til vaksinering da det er veldig arbeidskrevende for kommunene å booke om til ny time.

