Søstre på 18 og 12 år fra Oslo omkom etter lynnedslag i Hareid

Navnene er frigitt i samråd med de pårørende, skriver Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding mandag formiddag.

Ifølge ordfører Bernt Brandal i Hareid kommune hadde søstrene tilknytning til Hareid-området, og var på ferie der.

Til Dagbladet sier han at samfunnet på Hareid er preget av den dypt tragiske hendelsen søndag.

Innlagt på Haukeland

Det var i 17-tiden at lynet slo ned på et turfølge på tre kvinner ved toppen av fjellet Melshornet i Hareid like utenfor Ålesund.

De to søstrene på 12 og 18 år var døde da redningsmannskapene fant dem. Det var tre søstre i turfølget som ble truffet av lynnedslaget.

Den tredje ble også hardt skadd, og hun var mandag innlagt på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Oslo-ordfører: Stor tragedie

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) sier til VG at dette er en stor tragedie som rammer en familie hardt.

– Det er noe jeg tror vi alle føler oss berørt av, sier hun og legger til at Oslo kommune vil stå klare for å hjelpe familien.

Fjellet Melshorn er 668 meter over havet, og det er et populært turmål. Det var skiftende vær i Møre og Romsdal søndag, og flere redningsaksjoner ble satt i gang i forbindelse med lyn og torden.

