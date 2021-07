Revidert plan for regjeringens håndtering av koronapandemien

NTB Innenriks

– Første mulige vurdering av om vi kan gå over til fasen som vi kaller for «en normal hverdag med økt beredskap», er tidlig i september, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler i sitt faglige grunnlag at det vurderes om Norge kan gå over til denne nye fasen fire uker etter at trinn fire er iverksatt.

Ny hverdag, økt beredskap

Denne fasen, som regjeringen kaller «En normal hverdag med økt beredskap», kan oppsummeres med to punkter:

* Befolkningen vil i liten grad påvirkes av pandemien i hverdagen. Du må fortsatt huske på hånd- og hostehygiene, ha lavere terskel for å være hjemme ved sykdom, og teste deg når rådene tilsier det. Men særtiltakene for covid-19 avvikles.

* Samtidig vil lokale og nasjonale myndigheter følge nøye med på utviklingen, slik at det raskt kan settes inn tiltak hvis situasjonen endrer seg. Regjeringen, helsemyndighetene, sykehusene og kommunene vil ha økt overvåking og beredskap.

Kommunen må være klare for smitteøkning

Regjeringen viser til at immunitet i befolkningen som følge av vaksinasjon, sannsynligvis er tilstrekkelig til å holde epidemien under kontroll.

Kommunene og andre relevante aktører bes likevel om å i høst planlegge for å opprettholde nødvendig kompetanse og beredskap slik at de raskt kan sette inn personell ved en eventuell smitteøkning.

– Kommunene må en periode fremover også ha kapasitet til både vaksinasjon og TISK, opplyses det.

