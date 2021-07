Noen koronalettelser, men regjeringen utsetter trinn fire

NTB Innenriks

– Helsedirektoratet og FHI anbefaler at vi ikke går videre til trinn 4 nå. Vi støtter dette. En overgang til neste trinn kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse mandag.

Det ble klart på en pressekonferanse om koronasituasjonen og gjenåpning mandag ettermiddag. Planen er at når trinn fire til slutt settes i verk, går man over til en såkalt beredskapsfase. Der vil det blant annet være aktuelt med innreiserestriksjoner for å stanse nye virusvarianter.

Det ble også klart at det gjøres noen justeringer i trinn tre. Blant annet åpnes det for arrangementer med noe flere deltakere enn før: fra 5.000 til 7.000 på utendørsarrangement der det benyttes koronasertifikat, og alle har faste, tilviste plasser. Kravet om innslippsstopp ved midnatt på slike arrangementer fjernes, skriver regjeringen i en pressemelding.

Planlegger vaksinering for 16- og 17-åringer

Skoler, barnehager og SFO må forberede seg på gult nivå i områder med mye smitte. For 16- og 17-åringer ble det imidlertid kjent at regjeringen planlegger å tilby dem koronavaksine i høst. En endelig beslutning vil bli tatt i september, og vaksineringen vil i så fall begynne når hele befolkningen over 18 år er fullvaksinert.

I slutten av juli er planen å gjøre noen lettelser i innreiserestriksjonene. Alle arbeidsreisende i EØS-området vil da få slippe inn i landet, med mindre de er fra land med svært høyt smittetrykk. Det vil også bli mulig for voksne barn av folk bosatt i Norge å besøke familie.

Fram til nå har familiemedlemmer i nedstigende linje over 21 år ikke hatt mulighet til dette. I tillegg kan ektefeller og barn av arbeidsreisende ektefeller og barn av arbeidsreisende EØS-borgere slippe inn i landet. Det er ikke kjent nøyaktig når dette vil tre i kraft.

Advarte om utsettelse

Allerede i forrige uke advarte helseminister Bent Høie (H) om at trinn fire kunne bli utsatt.

På trinn fire i regjeringens gjenåpningsplan kan blant annet universiteter og høyskoler gå tilbake til en stor grad av fysisk undervisning, breddeidretten kan holde på stort sett som normalt, kravet om bordservering oppheves, og et økt antall personer kan være til stede på arrangementer.

Det vil fortsatt eksistere generelle smitteverntiltak og være aktuelt med innreiserestriksjoner. Statsministeren avviser imidlertid at dette er slutt på pandemien i Norge.

– Du vil ikke få meg til å erklære at pandemien er over, sier hun.