NHO: Kravet om bordservering bør fjernes nå

– Det er helt ulogisk at man som gjest kan gå til baren og bestille seg en brus, mens ølen må bæres til bordet av en ansatt, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

Hun er imidlertid fornøyd med at reiselivsbransjen endelig kan hente inn sesongansatte fra andre land.

I slutten av juli gjør regjeringen etter planen noen lettelser i innreiserestriksjonene. Alle arbeidsreisende i EØS-området vil da få slippe inn i landet, med mindre de er fra land med svært høyt smittetrykk. Det ble klart mandag på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

− Det er bra og på tide at reiselivet nå får hente inn viktige sesongansatte, slik at de kan holde åpent i det som blir en svært viktig sommersesong for mange, sier Devold.

NHO Reiseliv venter også flere utenlandske turister i Norge de neste månedene. Devold understreker at nordmenn ikke veier opp for tapet av utenlandske gjester, som normalt står for en tredel av markedet.

– Det at for eksempel tyskere kan komme til Norge allerede neste uke, kan redde sesongen til mange aktører som driver med havfiske, da dette er et svært viktig marked for dem, sier reiselivsdirektøren.

