Brav tilbakekaller sykler etter tilfeller av rammebrudd

NTB Innenriks

Tilbakekallingen gjelder sykler produsert i 2018, 2019 og 2020, og gjelder kun sykler med rammestørrelse 13,5, 15 og 16 tommer. Andre rammestørrelser og modeller har en annen konstruksjon og tilbakekalles ikke, opplyser firmaet.

Til sammen fem tilfeller av rammebrudd er oppdaget.

Selskapet oppfordrer alle som har kjøpt de aktuelle syklene om å slutte å bruke den og levere den tilbake til butikken eller nærmeste Hard Rocx forhandler for å få byttet rammen

– Et rammebrudd kan i verste fall føre til en ulykke med alvorlig personskade. Det er derfor svært viktig at man ikke bruker syklene før man har fått byttet rammen, sier markedsdirektør Marianne Borchgrevink i Brav.

Alle berørte sykler er merket med hvit etikett under sykkelen der produksjonsåret og rammestørrelse fremkommer. Rammenummer (frame no) starter med HR18, HR19, HR20 for de aktuelle produksjonsårene.

Rammestørrelsen kan også finnes på en etikett nederst på seterøret.

Det er solgt 971 sykler av denne typen i Norge.

