40-åring pågrepet i stor nettovergrepssak

De yngste av dem som er identifisert så langt, er bare åtte år gamle, melder NRK.

Mannen ble pågrepet i desember i fjor etter at han delte overgrepsmateriale på det mørke nettet. Han har sittet varetektsfengslet siden da.

– Saken har et veldig stort omfang. Vi ser at han har gjort seg skyldig i nettovergrep i ganske så stor utstrekning. Han har brukt mye tid på denne aktiviteten, i mange år, sier seksjonsleder Janne Heltne i Vest politidistrikt.

Mannen er blant annet siktet for voldtekt og grov voldtekt av barn under 14 år – overgrep som alle har skjedd på nettet. Han har utgitt seg for å være en ung jente for å få kontakt med guttene.

Politiet arbeider med å identifisere flere av ofrene. Hittil er 40 norske gutter identifisert. Ofrene kommer fra hele landet og fra utlandet.

