Melby (V) reagerer sterkt på MDG-politikers krav om vaksinepause

NTB Innenriks

– Som kunnskapsminister reagerer jeg sterkt når denne MDG-politikeren hevder at regjeringen gjennom massevaksineringen «aktivt påfører friske mennesker potensielle skader og potensiell død». Det er en farlig og fullstendig useriøs anklage, skriver Melby i en epost til NTB.

Åpent brev

I et åpent brev til Erna Solberg ber Heart om at massevaksineringen i Norge settes på pause. Hun begrunner det blant annet med påstander om at det ikke finnes en tydelig fordel ved å ta vaksinene for barn og unge, og at vitenskapen ikke har hatt tid nok til å levere tilstrekkelig med sikkerhetsdata før massevaksineringen var i gang.

– Jeg baserer brevet mitt på min bekymring om at vi ikke har nok sikkerhetsdata på om vaksinen er trygg nok på lang sikt for aldersgruppene som nå skal vaksineres, og da spesielt barn og unge. Risikoene død og skade i forhold til koronasykdom ser ikke ut til å være så stor at det er verdt denne eksperimentelle massevaksineringen på de unge som nå gjenstår, sier Heart til VG.

Tar avstand

Heart, som sitter i fylkestinget i Rogaland som nestleder i regional-, kultur- og næringsutvalget, underbygger påstandene sine med en fagfellevurdert forskningsartikkel.

Artikkelen er imidlertid merket med «bekymringsfulle mangler og feiltolkning av data», og studien er nå trukket.

Partisekretær Torkil Vederhus i MDG sier at partiet støtter vaksineringen mot koronaviruset.

– Jeg registrerer at Heart ikke signerer som MDG-politiker, og at hun selv erkjenner at mange i MDG vil være sterkt uenig i synspunktene hun her fremmer. Som parti tar vi avstand fra uttalelser om at regjeringen bør droppe massevaksineringen, sier Vederhus til VG.

Frykter mer skepsis

Melby frykter at færre vil ta vaksine som følge av slike utspill.

– Jeg regner med at MDG følger opp dette med henne, utover å bare si at de er uenige med henne. Dette er alvorlig. Nesten 4 millioner mennesker i verden har dødd av koronaviruset til nå. Det er godt dokumentert at vaksinen redder liv, og folkevalgte kan ikke spre konspirasjonsteorier om at den er farlig.

– En av de tingene jeg har fryktet mest under pandemien, er at vaksineskepsis skal få etablere seg. Til nå har jeg tenkt at dette har handlet om grupperinger og utskudd som kan bli slått ned som ubetydelige. Nå ser vi også at det lever i etablerte partier, skriver hun.

(©NTB)