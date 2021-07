Elbil brant på Enerhaugen i Oslo

NTB Innenriks

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 00.55. Oslo brann- og redningsetat opplyser til NTB at de sendte flere brannbiler til stedet.

– Det viste seg å være en elbil som brant, en Hyundai Kona, men det tok ikke fyr i batteripakken. Det er ikke noe som tyder på at denne brannen har noe med batteripakken å gjøre, sier vaktkommandør Ola Klakegg i Oslo brann- og redningsetat.

Ved 1.30-tiden opplyser Oslo-politiet at brannen er slukket, og at observasjoner på stedet gjør at brannvesenet har mistanke om ildspåsettelse.

– Det skyldes blant annet at det har brent under bilen, som sto parkert i Smedgata. Den taues i natt inn for kriminaltekniske undersøkelser. Vi vil også undersøke bilder fra overvåkingskameraer i området for å finne ut hva som er skjedd her. Det kan tidligst skje søndag, sier operasjonsleder Magne Olsvoll i Oslo politidistrikt til NTB.

Dette er den andre brannen i en Hyundai Kona på kort tid i Oslo. Onsdag i forrige uke brant det i batteriene på en Kona på Sinsen i Oslo. Hyundai har tilbakekalt 6.000 biler i Norge for å bytte ut batteripakken på grunn av brannfare, skriver Avisa Oslo.

Tilbakekallingen gjaldt biler som ble produsert mellom 29. september 2017 og 20. mars 2020, har Hyundai tidligere opplyst.

