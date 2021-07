Bussjåfør som spilte kristen musikk får ett års sluttlønn

NTB Innenriks

Det er klart etter rettsmekling i Oslo tingrett. Avtalen innebærer at 56 år gamle Jan Kåre Christensen får et sluttoppgjør tilsvarende lønn for 13 måneder (473.000 kroner) i bytte mot at arbeidsforholdet avsluttes 1. august i år, skriver Dagen.

Christensen mener at han ble usaklig oppsagt for å spille kristen radio og musikk når han kjører buss i Oslo. Unibuss har tidligere sagt, blant annet til Avisa Oslo, at sjåføren ikke har innrettet seg etter å ha fått flere klager for å spille høyt på radioanlegget. De har bestridt at oppsigelsen har noe med innholdet å gjøre.

– Det er ingen kjempeavtale. Men skriften sier at vi skal holde fred med hverandre så langt som mulig. Det har jeg gjort her, og Unibuss fremstår mye bedre enn de gjorde da de sa meg opp. Jeg vil også gi en liten honnør til Unibuss som kom meg i møte, skriver Christensen i en melding til Dagen.

– Nå har jeg ett år på meg til å finne ny jobb. Aller helst vil jeg kjøre buss, sier han.

