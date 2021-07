Politiet gir to forelegg for hensynsløs atferd overfor Lan Marie Berg

NTB Innenriks

I alt har Oslo politidistrikt etterforsket tre straffesaker etter hetsen mot Berg. De mistenkte er avhørt, og sakene er nå ferdig etterforsket, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– De to siktede har foreløpig ikke tatt stilling til vedtakelse av forelegget. En av sakene er henlagt etter bevisets stilling av statsadvokaten, skriver politiet.

De to har fått forelegg for hensynsløs atferd.

La ut skjermdumper

Det var 26. mai at oslopolitiet gikk ut og sa at de ville etterforske ytringer MDG-politikeren har blitt utsatt for på nettet. Det kom etter at kommentarene fikk ny oppmerksomhet da Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit la ut en skjermdump på Facebook av en rekke hetsende kommentarer fra en Facebook-gruppe.

Det førte også til at olje- og energiminister Tina Bru (H) i et innlegg på Facebook gikk hardt ut mot hetserne.

«Jeg orker ikke mer. Virkelig. JEG ORKER IKKE MER! Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!», skrev oljeministeren på Facebook.

De fleste ytringene ikke straffbare

Lan Marie Berg, som nylig gikk av som byråd for miljø og samferdsel i Oslo, og er Oslo MDGs førstekandidat ved høstens stortingsvalg, takket da det ble kjent at politiet ville etterforske kommentarene mot henne.

– Det er en stor lettelse. Jeg har også satt stor pris på at mange, også politiske motstandere, har sagt tydelig ifra om at det ikke er greit med hetsende eller truende kommentarer. Tusen takk for omtanken. Det varmer, skriver Berg i et lengre innlegg på Facebook.

Politiet skriver fredag at de fleste ytringene de har gjennomgått i disse sakene, er vurdert ikke å være straffbare. Ingen av disse personene har blitt eller vil bli kontaktet av politiet.