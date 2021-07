Nav: Kraftig nedgang i antall arbeidssøkere i juni

NTB Innenriks

163.300 arbeidssøkende utgjør 5,8 prosent av arbeidsstyrken, og det er ifølge Nav 17.800 færre enn ved utgangen av mai, justert for sesongvariasjoner.

– Nedgangen i juni er den største siden september i fjor, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Han sier at nedgangen er en tydelig konsekvens av gjenåpningen, både nasjonalt og spesielt i Oslo og Viken.

– Vi har fortsatt et for høyt antall som er arbeidsledige, men det er veldig gledelige nyheter at så mange har kommet tilbake på jobb, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Går riktig vei

Også statsministeren mener de gode tallene er en konsekvens av gjenåpningen, og hun sier at tall fra Nav viser at det går riktig vei i norsk økonomi.

På spørsmål om hva regjeringen har gjort for å få denne utviklingen trekker Solberg fram at de blant annet har gitt kompetansekunnskap og sørget for omstilling av bedrifter, slik at de har klart seg gjennom krisen.

– Og vi har gitt lønnstilskudd for å kunne planlegge for gjenåpningen. En del har nok kommet tilbake tidligere enn de ellers ville gjort, fordi det er en lønnstilskuddsordning, sier Solberg.

Bruttoledigheten

Nav-tallene viser at 81.300 personer ved utgangen av juni var registrert som helt arbeidsledige. Dette utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 97.200 personer, eller 3,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 66.100 registrert som delvis ledige.

Til sammen 16.600 av de helt ledige er permittert, mens det samme gjelder for 32.400 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 1,7 prosent av arbeidsstyrken.

Størst nedgang i reiseliv og transport

Tallet på arbeidssøkere gikk ned i så godt som alle yrkesgrupper, men nedgangen var størst innen reiseliv, transport, butikk- og salgsarbeid, samt serviceyrker.

Når det gjelder helt ledige, var nedgangen størst innen reiseliv og transport, med 6.400 sammenlignet med forrige måned, justert for normale sesongvariasjoner.

– Nedgangen i antall arbeidssøkere er denne måneden klart størst blant yrkesgruppene som har vært hardest rammet av koronakrisen, noe som er svært gledelig, sier Holte.

Antall arbeidssøkere har den siste måneden gått ned i alle fylker, men nedgangen var størst i Oslo og Viken – med henholdsvis 14 og 12 prosent.

