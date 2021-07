Fra 5. juli kan personer bosatt i utvalgte land utenfor Europa besøke familie og kjærester i Norge

NTB Innenriks

Det opplyser regjeringen.

Dette gjelder utlendinger som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge:

* Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn

* Besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn

* Kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn. Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder, og partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere.

Landene det gjelder er: Australia, Israel, Japan, Libanon, New Zealand, Nord-Makedonia, Serbia, Sør-Korea, Taiwan, USA og Singapore.

Unntas innreiseforbudet

Fra midnatt natt til 5. juli er disse personene unntatt fra innreiseforbudet. De må følge gjeldende regler om karantene og testing, slik som å teste seg før ankomst, teste seg på grensen og være i innreisekarantene.

– Mange har ventet lenge på besøk fra sine kjære. Jeg er derfor glad for at vi nå kan slippe litt mer opp på innreiserestriksjonene. Samtidig må dessverre noen fortsatt vente. Jeg forstår at det er vanskelig, og at mange er utålmodige. Deltaviruset legger en demper på gjenåpningen av samfunnet, men vi beveger oss i riktig retning, sier statsminister Erna Solberg (H).

Må søke

Adgangen til innreise for kjærester forutsetter at man har fått forhåndssamtykke til slikt kjærestebesøk. Dette skjer gjennom en søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI). Søknadsordningen er helautomatisert og uten gebyrer. Det er ikke klageadgang for personer som får avslag.

Allerede i dag er det anledning til innreise for nærere familiemedlemmer, slik som ektefelle/samboer og mindreårige barn.