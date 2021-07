Bonnier tar majoritet i Strawberry Publishing

NTB Innenriks

Bonnier Books prøvde å gjennomføre kjøpet høsten 2020. Kjøpet ble den gang stanset av Konkurransetilsynet grunnet Bonniers eierskap i Cappelen Damm. Forlaget endte derfor opp med å kjøpe en minoritetspost på 45 prosent i mai 2021.

Forrige uke solgte Bonnier Books sin eierandel i Cappelen Damm. Nå opplyser forlaget at de i stedet tar kontrollerende eierskap i Strawberry Publishing.

– Gjennom hele denne prosessen har vi sagt at det norske markedet er svært viktig for oss, og at vi ønsker å styrke vår posisjon i Norge, sier administrerende direktør Håkan Rudels i Bonnier Books.

Bonnier vil samtidig lansere strømmetjenesten BookBeat i Norge mot slutten av 2021. Rekrutteringen starter til høsten.

– Vi er overbevist om at lanseringen av BookBeat i Norge vil bidra til en allerede positiv markedsutvikling. Som alle vet, ligger en strømmetjenestes suksess i kvaliteten på bøkene, og vi skal nå gå i dialog med de norske forlagene for å sikre det beste innholdet, sier administrerende direktør Niclas Sandin i BookBeat.

Aksjekjøpet i Strawberry Publishing er meldepliktig til Konkurransetilsynet.

