Hjemmekontorpåbud og skjenkestopp ved midnatt oppheves i Oslo

På grunn av smittesituasjonen i Oslo lemper byrådet på flere av de lokale koronareglene. Det opplyser Oslo kommune torsdag.

– Gjenåpningen av Oslo fortsetter å gå veldig bra. Selv med masse liv i byen, økt mobilitet og færre regler fortsetter antallet smittede og innlagte å synke. Det er en stor lettelse, og som planlagt kan vi da gå videre med gjenåpningen av Oslo fra mandag. Også for skjenking og hjemmekontor vil det fra mandag være nasjonale regler som gjelder i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Når det gjøres ytterligere lettelser i de nasjonale reglene, vil de også gjelde i Oslo.

Fra og med denne uken betyr det blant annet at det åpnes for 5.000 personer på utendørs arrangementer, med faste tilviste plasser og koronasertifikat.

– I kveld er det både Vålerenga-kamp på Intility og Bislett Games, og begge steder kan det være 5.000 tilskuere med bruk av koronasertifikat og oppdeling i kohorter. For alle oss i Oslo som elsker idrett, er dette en skikkelig milepæl. Vi er på vei tilbake til bylivet slik vi kjenner det på stadig flere områder, sier byrådslederen.

Skjenking og hjemmekontor

15. juni gjorde byrådet i Oslo store lettelser i koronarestriksjonene, men beholdt kommunens egne regler for skjenking og hjemmekontor.

Selv om den nasjonale skjenkestoppen ble fjernet 20. juni, valgte Oslo å ha skjenkestopp ved midnatt. Nå fjernes de lokale skjenkereglene.

Det gjelder en nasjonal regel om at skjenkesteder ikke kan slippe inn nye gjester etter klokken 24, og den vil vare like lenge i Oslo som i resten av landet.

For arbeidsplasser gjelder fremdeles nasjonale råd om smittevern på arbeidsplasser, noe som blant annet betyr at man må kunne holde avstand. Det er også en nasjonal oppfordring om delvis bruk av hjemmekontor for å unngå for mange på arbeidsplassen samtidig.

Hjemmekontor avgjørende

– Bruk av hjemmekontor har vært helt avgjørende for å få ned mobiliteten og minske kontakt. Når smitten er så lav som nå, er det ikke lenger riktig med et påbud om hjemmekontor. Det betyr at folk kan begynne å være mer fysisk til stede på arbeidsplassene, sier Johansen.

Han minner om at både arbeidsgivere og ansatte må huske at det fremdeles gjelder klare råd for å forebygge smitte på arbeidsplassene og en anbefaling om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransport.

– For de fleste virksomheter vil en kombinasjon av hjemmekontor og tilstedeværelse være fornuftig en god stund til, sier Johansen.

Krav om munnbind videreføres

Selv om det gjøres lettelser, beholdes enkelte lokale tiltak. Dette gjelder krav om bruk av munnbind i kollektivtransporten og i taxi, samt anbefalingen om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransport. Også regelen om smitteverntiltak på byggeplasser videreføres.

Oslo kommune opplyser at de vil fortsette å følge smittesituasjonen tett gjennom sommeren og vil være klar til å iverksette nødvendige tiltak dersom det blir nødvendig.

