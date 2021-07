Høyesterett: Svenske samer kan drive reindrift i Norge

NTB Innenriks

Saken dreier seg om reineierne i den svenske samebyen Saarivuoma skal ha lov til å la reinsdyrene sine beite på norsk side av grensen.

De svenske reindriftssamene har krevd retten til reindrift i to områder i Bardu og Målselv kommuner, samt rett til erstatning. Saarivuoma sameby tok i februar 2018 ut stevning mot staten og Statskog SF, og saken har siden vært i det norske rettssystemet.

I dommen fra Høyesterett onsdag står det at Saarivuoma sameby har rett til å drive reindrift i tvisteområdene uten hinder av bestemmelsene i grensereinbeiteloven med forskrifter.

I dommen kommer det også fram at staten frifinnes for krav om erstatning. I tillegg står det at Saarivuoma samebys søksmål mot Statskog SF, som er grunneier i begge områdene, avvises.

I nord har norske og svenske reindriftssamer flyttet over nasjonalgrensene med sine reinflokker opp gjennom århundrene.

NRK skriver at konflikten delvis har sin bakgrunn i at Norge og Sverige ikke klarer å enes om en fornyelse av reinbeitekonvensjonen fra 1972. Konvensjonen som tidligere regulerte reinbeite ved den svensk-norske grensen, opphørte i 2005. Siden den gang har det vært uenighet om hvilke regler som gjelder.

Reindriftssamer har siden gammel tid streifet med reinflokkene mellom vinterbeiter i Sverige og sommerbeite på norsk side, til dels helt ut til kysten.

Ifølge Høyesterett må partene dekke sine egne sakskostnader.

