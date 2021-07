Foreslått endring i kontantstøtteordningen skal sikre større åpenhet

NTB Innenriks

Det nye forslaget til forskrift åpner blant annet for å offentliggjøre om bedriften som mottar tilskudd, inngår i et konsern, om foretaket har søkt enkeltvis eller samlet, hvem som er ansvarlig for å gi opplysninger om konsernets eierstruktur, og antall og samlet tildelt tilskudd for konsernet.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier til E24 at åpenhet forebygger misbruk og øker tilliten til ordningen.

– For å sikre at også konsernopplysninger blir tilgjengelige for offentligheten, foreslår vi nå en forskriftsendring. De samme konsernopplysningene vil da være tilgjengelige både for løsningen Skatteetaten forvaltet og den Brønnøysundregistrene forvalter nå, sier han.

Høringsfristen er 12. august 2021.

(©NTB)