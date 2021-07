19 nye smittetilfeller registrert i Tromsø

NTB Innenriks

I en oppdatering på sine nettsider skriver kommunen at alle de 19 deltok på samme sosiale samling forrige helg.

– Det er et høyt smitteantall, og det gjør smittesporingen følgelig noe krevende. Men det er betryggende at vi hovedsakelig snakker om smitte med kjent opphav, som har utspring fra én sosial samling forrige helg, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Han mener han kan se et mønster etter helgene, der en eller flere smittede har deltatt på en sosial samling eller vært på et utested, og at flere titall personer så blir smittet.

Tirsdag ble det påvist ti smittetilfeller i Tromsø, mens det mandag var to positive prøvesvar.

(©NTB)