Nedgang avsluttet første halvår på Oslo Børs

Equinor var som nesten alltid dagens mest omsatte aksje, og kursen steg med 0,1 prosent. Så fulgte flere selskaper med nedgang: DNB (-2,3), Yara International (-1,4) og Nel (-6,9). Også Rec Silicon (-5,4) og Scatec (-5,8) hadde markante fall.

I motsatt retning trakk blant andre Norsk Hydro (+0,3) og Telenor (+0,4).

Oppgang for sjømatselskap

Grieg Seafood hadde en oppgang på 7,4 prosent og ble dagens vinner. Oppgangen kom i den første handelen etter at selskapet tirsdag kunngjorde at det selger sin virksomhet på Shetland for 164 millioner pund, tilsvarende nærmere 2 milliarder kroner.

Sjømatsektoren generelt hadde en nedgang på 0,1 prosent. Shippingsektoren hadde en oppgang på 0,6 prosent, og blant vinnerne finner vi Frontline med en oppgang på 5,6 prosent.

Nedgang i Europa

Nedgangen preget også handelen ellers i Europa. Ved 17-tiden hadde DAX-indeksen i Frankfurt falt 0,8 prosent, mens FTSE-indeksen i London og CAC-indeksen i Paris sank henholdsvis 0,4 og 0,6 prosent.

I USA startet handelen blandet, med økning for Dow Jones- og S&P 500-indeksene, mens Nasdaq-indeksen hadde en svak nedgang.

Nordsjøolje ble onsdag ettermiddag omsatt for 75,31 dollar fatet, en økning på 0,7 prosent.

Den siste måneden har hovedindeksen på Oslo Børs steget 0,7 prosent, mens utviklingen de siste tre månedene er en økning på drøyt 6 prosent. Siden utgangen av juni i fjor er oppgangen på 40 prosent.

