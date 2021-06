Krøll med vaksineinnkallinger i Kristiansand

NTB Innenriks

– Onsdag skriver vi ut og sender 300 brev på papir i vanlige konvolutter, tirsdag sendte vi ut 400 brev, sier avdelingsleder Anette Lauvås Haabesland ved Kristiansand vaksinasjonssenter.

Problemet er at kommunen i utgangspunktet kontakter alle som skal ha vaksine, via SMS. For at det skal gå, må de ha tilgang til rett telefonnummer, og det får de når vedkommende er riktig registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret på norge.no.

– Alle unge må sjekke at de er rett registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret på norge.no. Vi setter også stor pris på om foreldre kan hjelpe oss å si fra om dette, sier Haabesland.

Utfordringen gjelder hele prioriteringsgruppe 10, altså de i aldersgruppene 18–24 år og 40–44 år.

