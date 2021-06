Ingefærøl «uten sukker» trekkes – inneholder sukker

NTB Innenriks

Mineralvannfabrikken har funnet 21 pakninger med ingefærøl som er merket «uten sukker» på frontetiketten, men i ingredienslisten på baksiden fremkommer det at produktet inneholder sukker.

– Frontetiketten er feil, hvilket kan gi inntrykk av at produktet er sukkerfritt. Den sukkerfrie varianten har hvit kork, mens den sukkerholdige korken er gullfarget, står det i en pressemelding fra Mattilsynet.

Forbrukere som har kjøpt Ingefærøl uten sukker i 0,5 liter-flasker eller tror de har kjøpt Ingefærøl uten sukker på slike flasker etter 5. juni i år, må sjekke at korken er hvit, eller at ingredienslisten faktisk viser at produktet er sukkerfritt.

Produktet, som hovedsakelig er solgt for storhusholdning, men også i fabrikkutsalg og i Europris-butikker, er merket best før 10.01.22 og batch 12.05.2021.

Ifølge brusfabrikken er det produsert totalt 6.561 flasker av produktet, og det er usikkert om 2.363 av dem har nådd ut til kunder.

