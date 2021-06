NTB Innenriks

Det viser foreløpige resultater fra en studie i Storbritannia.

– Dette tyder på at de som har fått denne kombinasjonen, vil ha like god beskyttelse mot covid-19 som de som har fått to doser med mRNA-vaksinene, sier overlege Sara Viksmoen Watle ved Folkehelseinstituttet.

Funnene stemmer overens med lignende studier i blant annet Spania og Tyskland.

Kombinasjonen av de to vaksinene ga også nesten ti ganger høyere antistoffnivåer enn etter to doser med AstraZeneca-vaksinen.

