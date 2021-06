NTB Innenriks

De siste to ukene er det registrert 419 koronasmittede i hovedstaden, som i snitt er 29 smittede per dag.

Nordstrand er nå den eneste bydelen med et smittetrykk over 100. Her er smittetrykket på 163,9 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Bydelen Alna har de laveste smittetallene med et smittetrykk på åtte per 100.000.

Totalt er 37.411 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

