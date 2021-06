NTB Innenriks

Det nye bygget skal i tillegg huse Samisk videregående skole og reindriftsskole, opplyser Statsbygg tirsdag.

– Dette er en milepæl i prosjektet. Statsbyggs oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet er å utarbeide et forprosjekt for samlokaliseringen. Neste steg er nå at saken skal vurderes av regjeringen for mulig beslutning om byggebevilgning i budsjettet for 2022, melder Statsbygg.

