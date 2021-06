NTB Innenriks

Han er blant annet kjent for sin kamp for å bedre kårene for de aller sykeste innsatte og de forvaringsdømte, skriver Fri Fagbevegelse.

I 2020 ble Bjarkeid tildelt Amnestyprisen.

Menneskerettsorganisasjonen mener Bjarkeid har vært en av de viktigste talspersonene for de norske fengselsinnsattes sak, særlig når det gjelder langvarig isolasjon for innsatte.

