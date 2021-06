Byrådet i Oslo vil kjøpe det meste av den tidligere Veterinærhøgskolen

NTB Innenriks

Tomtearealet er på over 50 mål, noe som tilsvarer sju fotballbaner. Det skal gi kommunen plass til skole, flerbrukshall, bibliotek og bydelspark.

– Dette er nok det største eiendomskjøpet Oslo kommune foretar noensinne. Folk vil bo i Oslo og vi må sikre oss arealer, så folk får det tilbudet de skal ha. Da vi fikk muligheten til å kjøpe, så måtte vi gjøre det, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Uhorvelig stor investering

– Det er ikke hverdagskost at en eiendom av denne størrelsen kommer for salg i indre by. Området skal utvikles med gode tilbud til lokalbefolkningen. Vi kan ikke la dette toget gå fra oss, selv om investeringen er uhorvelig stor, sier byrådslederen videre.

– Bydelen trenger et sentralt område med flere offentlige funksjoner og en flott park, og nettopp det kan vi få til her, sier Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for byutvikling.

Selger er staten, og kommunene skal betale markedspris. Partene er enige om prisen etter innhenting av takster og forhandlinger.

Må vedtas av bystyret

Kjøpekontrakten må endelig vedtas av bystyret.

Elevtallet i bydel St. Hanshaugen er ventet å øke, og kommunen mangler areal til nye skoler. Byrådet ser derfor på mulighetene for å regulere en stor ny grunnskole på Adamstuen. Det er også behov for en ny videregående skole i byen nær framtid.

– Med kjøp av Veterinærhøgskolen sikrer vi skoletomter, slik at vi kan imøtekomme det voksende elevtallet i bydelen. Vi ønsker å etablere både en grunnskole og en videregående skole på området, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Vil ha innspill

Byrådsleder Johansen ønsker seg innspill fra lokalbefolkningen til hvordan området kan tilrettelegges best mulig.

Prosessen med å gjøre om området er ventet å ta flere år, og mener det er vanskelig å anslå hvor lang tid det vil ta til området står ferdig. Inntil videre ønsker byrådet at byggene skal tas i bruk til midlertidige aktiviteter for å skape liv i området.

Veterinærhøgskolen et fakultet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og er flyttet fra Adamstuen til Ås i Follo.

