Bollestad vil se på enkeltsaker innen kirkeasyl

KrF-nestlederen kom med utspillet overfor Vårt Land da hun besøkte en familie som har sittet kirkeasyl i Finnsnes kirke i Senja kommune siden 2014.

Hun sier at hun har forståelse for stortingsvedtaket om at regjeringen ikke skal blande seg i enkeltsaker.

– I utgangspunktet jar jeg forståelse for et slikt vedtak, men samtidig lager vi lover og systemer som handler om enkeltpersoner og enkeltsaker. Da må vi evne som politikere å se de gangene folk stanger hodet i taket i årevis. Er det da rett at vi skal sitte med et firkantet regelverk? Vi må se menneskene som er bak firkantene, sier Bollestad.

Hun viser til at Kristelig Folkeparti under forhandlingene som førte fram til Granavolden-plattformen i 2019, fikk inn en ordning for eldre som har sittet lenge i kirkeasyl og for dem som har konvertert til kristendom.

– Det vil være naturlig å også diskutere dette. Det er engasjement i partiet vårt på dette, sier nestlederen til Vårt Land.

