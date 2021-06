Nytt koronatilfelle i Vågan etter smitte på utested

NTB Innenriks

Det er det fjerde bekreftede tilfellet i helgen, skriver Lofotposten.

De fleste av smittetilfellene i Henningsvær den siste tiden knyttes til utestedet Trevarefabrikken, skriver NRK. Kanalen melder at kommunen visste at ansatte og andre nært knyttet til utestedet var smittet, men ikke informerte innbyggerne om hvor smitten kom fra. Trevarefabrikken fikk også holde åpent og arrangere konserter, til tross for smitten.

Kommuneoverlegen i Vågan kommune, Jan Håkon Juul, sier til kanalen at det var personvernet til de ansatte på Trevarefabrikken som gjorde at de ikke gikk ut med at smitten kom derfra.

– For det første blir det problematisk personvernmessig, fordi det er få ansatte. Da er det jo slik at jeg må gjøre en vurdering om det hjelper oss i smittesporingen. Jeg hadde nok ikke nevnt Trevarefabrikken i det hele tatt, hadde det ikke vært for at vi er nødt til å gå ut for å få gjestene, som har vært der i det tidsrommet vi er kjent med at det har vært smitte der, til å teste seg, sier Juul.

