Halvparten av koronastøttede bedrifter gjorde det bedre i 2020 enn året før

Regjeringen har delt ut nær 11,5 milliarder kroner for å redde bedrifter gjennom koronakrisen.

9.354 av de 36.520 bedriftene som i fjor mottok kontaktstøtte fra staten, har per nå levert inn sitt regnskap. Der fremgår det at nær 5.000 av dem økte sitt årsresultat i 2020 fra året før, skriver E24.

– Å gi penger til bedrifter som går med overskudd, har ingen positiv effekt for samfunnet. Du flytter bare penger fra skattebetalerne til bedriftseierne, mener BI-professor Gisle James Natvik.

Han mener at regjeringen har tviholdt på en kontantstøtteordning som ble kjørt gjennom på svært kort tid i april i fjor.

– Det er nesten utilgivelig når man utformer politikk så fort, sier han.

Næringsminister Iselin Nybø (V) mener det er helt feil at regjeringen har tviholdt på en statisk ordning. Hun sier de har gjort betydelige forbedringer for å tilpasse ordningen gjennom den uforutsigbare perioden.

– Vi har vært ærlige hele veien på at denne ordningen ikke har vært perfekt, men den har sørget for at næringslivet har unngått konkurser og klart seg ganske bra gjennom pandemien, sier hun.

