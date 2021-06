Fire av fem vil fortsatt ta Norgesferie

NTB Innenriks

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 22.500 nordmenn om de antar at sommerferien kun blir i Norge i år.

Denne uken sier 81 prosent av befolkningen at sommerferien kun blir i Norge. Kun 8 prosent sier nei til dette. Resten vet ikke eller svarer ikke relevant.

Andelen som kun blir i Norge, har dermed falt med 4 prosentpoeng fra forrige uke.

– Det at grensene til Europa åpnes opp har skapt mer usikkerhet rundt folks ferieplaner. Likevel tar det store flertallet Norgesferie, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Nordmenns planer for årets sommerferie er svært like fjorårets ferieplaner. I gjennomsnitt sier 83 prosent i juni at det kun blir Norgesferie, mot 86 prosent på samme tid i fjor.

(©NTB)