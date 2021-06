Slagsmål på Kontraskjæret i Oslo under kontroll

NTB Innenriks

– Det er en uoversiktlig situasjon akkurat nå, men vi jobber med å få kontroll, meldte Oslo politidistrikt på Twitter klokken 23.00 lørdag.

Knappe ni minutter senere opplyser politiet at de har kontroll på situasjonen og at to personer framstår som lettere skadd.

– Vi har kontroll på de fleste, men ikke alle. En kvinne er slått ned og lagt i bakken og framstår som lettere skadd, mens en annen person har fått kuttskader, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Både NRK og TV 2 har EM-studio fra Kontraskjæret, men det er ikke kjent om det er fotballsupportere som har barket sammen.

– Vi har fått beskjed om at dette skjedde ved inngangen til Kontraskjæret ved trikkeskinnene, sier Stokkli.

– Vi har ikke helt klart for oss årsaken til slagsmålet, men det kan virke som om en mobiltelefon ble stjålet og tumultene oppsto på grunn av det, sier operasjonslederen.

De involverte er personer i 20- og 30-årsalderen.

– Det er rolig i området nå, sier Stokkli.

