Sju av ti foreldre vil vaksinere barna sine mot korona

Tallene har vært ganske stabile siste tre måneder, men viser en svak nedgang i juni, skriver Opinion i en pressemelding. De har stilt spørsmålet til 1.800 foreldre.

Mens flere EU-land, blant dem Danmark, har startet vaksinering av barn, har Folkehelseinstituttet (FHI) fortsatt ikke bestemt seg om norske barn bør vaksineres mot covid-19.

FHI skal først vurdere aldersgruppen 16–17 år i løpet av kort tid, før de over sommeren konkluderer for dem mellom 12 og 15 år.

Opinion har i Norsk koronamonitor også spurt nordmenn om de ville tatt Janssen-vaksinen dersom det medførte at de ble raskere vaksinert. I juni sier 15 prosent ja, en marginal nedgang fra mai da 16 prosent sa ja. Klart flere menn (22 prosent) enn kvinner (8 prosent) sier ja, samt nesten en av fire under 30 år.

For første gang på ni måneder øker antallet nordmenn som sier de ikke ønsker å ta vaksine. Etter at 18 prosent svarte nei i september, falt andelen jevnt og trutt fram til mai da 4 prosent svarte nei. I juni svarer derimot 6 prosent av de 41.000 spurte at de ikke vil ta vaksine.

