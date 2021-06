Politiet mener de har tatt dobbeltdrapsmann som har vært på rømmen i sju år

NTB Innenriks

– Det er utrolig at det går an, men til syvende og sist havner man på politiets radar, sier politiadvokat Jørgen Henriksen til Bergens Tidende.

Det hele bunner i en gammel drapssak som skjedde i Polens hovedstad Warszawa i 1999. En polsk mann ble dømt for å ha drept et kjærestepar, noe han ble dømt til livstid i fengsel for. I 2014 fikk han permisjon fra fengselet for å donere en nyre til sin syke mor. Mannen stakk imidlertid av og forsvant.

I forrige uke ble en polsk mann pågrepet på gata i Bergen i en stor væpnet politiaksjon. Det finnes ingen spor av mannen i Norge før 2015, og politiet mener de har funnet dobbeltdrapsmannen, som altså har vært på rømmen i sju år.

Han er nå varetektsfengslet i fire uker i påvente av en eventuell utlevering til Polen. Selv hevder han at politiet har tatt feil mann.

– Dersom min klient ikke er den etterlyste personen, skal han løslates umiddelbart, sier mannens forsvarer, advokat Kai-Inge Gavle.

(©NTB)