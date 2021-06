To personer hentet opp av sjøen etter båtulykke ved Fusa i Vestland

NTB Innenriks

Like før klokka 11 ble nødetatene informert om at en båt hadde kantret cirka 100 meter fra land. Brannvesenet fikk melding om at man kunne høre én av dem rope om hjelp.

– En fritidsbåt har plukket opp to personer. De skal være bevisst, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik i 110-sentralen til Bergens Tidende.

Klokken 11.30 melder brannvesenet at de har fått bekreftet at det bare er to personer involvert i ulykken. Begge er kommet i land.

– De er våte, men ellers i god behold, melder Vest politidistrikt.