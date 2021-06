Smittevernoverlege: Tromsø har kontroll på utbruddet

NTB Innenriks

Utbruddet er så langt det største Tromsø har hatt, men kommunen ønsker ikke å stenge ned, skriver avisa Nordlys.

Ifølge smittevernoverlege Trond Bratland har Tromsø nå høyere terskel for å stenge ned, ettersom de fleste som har risiko for alvorlig sykdomsforløp er vaksinert.

– Samfunnet tåler mer smitte før det blir fare for folks helse og at helsevesenets kapasitet overskrides, sier Bratland.

I tillegg føler kommunen at de har kontroll på utbruddet, og at de har rimelig god oversikt over dem som har blitt utsatt og smittet.

– Det er ikke sånn at tilfeldige folk blir smittet på steder vi ikke vet om, sier Bratland.

Dersom smitten sprer seg enda mer, vil kommunen vurdere nedstengning.

