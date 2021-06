UNE stanser tvangsreturer til Gaza

NTB Innenriks

Med begrunnelse i den siste tidens økende konfliktnivå mellom Israel og Hamas, som har ført til forverring i de humanitære forholdene og for sikkerheten på Gaza, innfører UNE stans i tvangsretur og utreiseplikt for dem som allerede har fått avslag på søknad om opphold i Norge.

– Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til Gaza, inntil videre ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket, skriver UNE i en pressemelding.

Nemnda legger til at beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

Ifølge UNEs egen oversikt vil om lag 70 saker bli omfattet av suspensjonen.

Den gjelder foreløpig for inntil seks måneder. Nemnda presiserer imidlertid at den ikke gjelder for dem som er utvist etter Dublin II-konvensjonen. De vil fortsatt bli returnert til det første europeiske landet de søkte beskyttelse i.

