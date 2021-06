Tidligere velferdstopper nekter straffskyld for grov korrupsjon

NTB Innenriks

Den fjerde personen er leder av flere selskaper som leverte tjenester til Stendi, som er Norges største omsorgsaktør.

Økokrim mener at lederen av leverandørselskapene enten selv eller gjennom selskapene har gitt regiondirektørene private økonomiske fordeler. Samtidig skal regiondirektørene ha hatt betydelig innflytelse på valg av leverandører og innkjøp av tjenester til Stendi AS.

– Saken er alvorlig fordi korrupsjonen har skjedd i et selskap som utfører tjenester på vegne av det offentlige, sier konstituert statsadvokat Anne Glede Allum.

De tre tidligere topplederne i Stendi skal ifølge Økokrim ha mottatt bestikkelser til en verdi av mer enn to millioner kroner. Det dreier seg om biler, båter og eiendommer. Tiltalen strekker seg fra 2013 til begynnelsen av 2019, skriver Aftenposten.

Nekter straffskyld

De fire tiltalte nekter straffskyld.

– Jeg har aldri hatt til formål å gi de involverte regionsdirektørene i Stendi noen som helst fordeler, sier underleverandøren via advokat Mats Stenmark til NTB.

Han sier at han har brukt mye ressurser på å inndrive betaling for tjenestene som ble bestilt, og at ledelsen i Stendi har godkjent at de medtiltalte leide biler av hans selskap privat.

Kjenner seg ikke igjen

De tidligere regiondirektørene kjenner seg ikke igjen i anklagene.

– Han har hatt private avtaler med en av Stendis leverandører knyttet til to biler og én bot, så det er private avtaler utenom stillingen hans, og det var klargjort med Stendi at leverandøren kunne inngå slike private avtaler, sier advokat Christian B. Hjort, som representerer én av de tiltalte.

Forsvarerne Andreas Nyhaug og Thomas Skjelbred sier at klientene er overrasket over at det er tatt ut tiltale.

Stendi varslet Økokrim

Økokrim valgte å etterforske saken etter å ha blitt varslet av Stendi.

Saken ble rullet opp da selskapet fikk nye eiere i januar 2019. Selskapet kom da i konflikt med sin tidligere foretrukne underleverandør og hyret et eksternt revisjonsfirma for å gjennomgå omstendighetene rundt enkelte privatøkonomiske forhold, skriver FriFagbevegelse.

Stendi leverer landsdekkende tjenester innen barnevern, heldøgns omsorg, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og eldreomsorg, ifølge selskapet, som tidligere het Aleris Ungplan & BOI.

(©NTB)