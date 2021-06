Norge gir 452.000 vaksinedoser til Nicaragua, Uganda og Haiti

NTB Innenriks

– Flere land står nå i en tredje smittebølge, og pandemien er på ingen måte over. At rike land nå deler vaksiner, er helt avgjørende for å redde liv, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

200.000 av AstraZeneca-dosene er en tilbakelevering fra Sverige som lånte vaksiner av Norge tidligere i år. I tillegg deles ut 252.000 doser som Norge ikke skal bruke.

Onsdag ble det klart at Kosovo får de 182.900 AstraZeneca-dosene som står på lageret til Folkehelseinstituttet (FHI).

Også Frankrike og Sverige har besluttet å gi doser gjennom Covax-samarbeidet.

– På sikt skal Norge samlet dele én dose per innbygger, og jeg håper vi kan komme med flere slike positive vaksine-nyheter gjennom sommeren. Mange land har lovet å dele vaksinedoser, men det er først når disse vaksinene settes i armen på helsearbeidere og folk i risikogrupper i lavinntektsland, at vi kan si at lovnadene er innfridd. Vi er glade for at vi nå har kommet dit også fra norsk side, sier Ulstein.

AstraZeneca-vaksinen ble tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet 12. mai som følge av sjeldne, men alvorlige blodpropptilfeller.

