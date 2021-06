Fortsatt høy smitte i Stavanger

NTB Innenriks

30 nye registrerte smittede er tre flere enn dagen før. 23 av de smittede er nærkontakter, mens tre har ukjent smittevei. I tillegg har fire usikker smittevei, opplyser Stavanger kommune.

– Det er et stort antall og flere ukjente. Vi har en tydelig oppblussing av situasjonen og vil ikke klare å kontrollere dette med test og karantene alene, sier helsesjef Runar Johannessen.

Han sier kommunene må ta en felles faglig vurdering i regionen med tanke på hva som blir nødvendig for å få kontroll igjen.

– Mange yngre er ikke vaksinert ennå, og de utgjør en så stor del av befolkningen at det gir fare for utvikling til store utbrudd. Her må vi sannsynligvis igjen redusere antall kontakter vi har med andre, sier Johannessen, som oppfordrer folk til å holde seg med få og faste personer gjennom uken.

1.027 personer testet seg i Stavanger onsdag.

For kommunene på Nord-Jæren samlet er tallet 43 nye smittede, skriver Stavanger Aftenblad. I tillegg til Stavanger er det registrert smitte i kommunene Sandnes (8), Sola (4) og Randaberg (1) det siste døgnet.

