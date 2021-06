Fondssalg kan redde DNBs oppkjøp av Sbanken

NTB Innenriks

– DNB og Sbanken vil bli en stor aktør i markedet for fondsdistribusjon, og dette kan gå ut over forbrukerne ved at de risikerer høyere priser. Dermed trenger vi å se nærmere på dette oppkjøpet for å vurdere om det er grunnlag for å stoppe det, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til NTB.

15. april ble det kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken. I forrige uke ble det kjent at DNB nå har sikret seg 90,9 prosent av aksjene i Sbanken til 108,85 kroner per aksje. Dermed kan de tvangsinnløse de resterende aksjene.

I tillegg til godkjenning fra Konkurransetilsynet må også Finansdepartementet godkjenne oppkjøpet.

Ytterligere undersøkelser

Tilsynet vil nå fortsette å undersøke hvor sterke et sammenslått DNB og Sbanken vil bli.

– Bankmarkedet er et stort og viktig marked for norske forbrukere, og DNBs kjøp av Sbanken er et av de største oppkjøpene i markedet på mange år. Basert på foreløpige analyser har tilsynet kommet til at det er nødvendig med ytterligere undersøkelser før det kan tas endelig stilling til om oppkjøpet skal tillates, sier Nese.

– Vi vil samtidig vurdere i hvilken grad andre aktører i fondsmarkedet kan utøve et tilstrekkelig konkurransepress, sier han.

Sbanken har ikke egen fondsforvaltning, men distribuerer fond.

– Kan det være aktuelt at DNB skiller ut fondsdistribusjonen?

– Det har vi ikke vurdert, men det er et avhjelpende tiltak som selskapene selv kan foreslå for å eventuelt imøtekomme våre bekymringer.

Eksperter peker på fondssalg

Professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole sier til E24 at DNB kan vurdere å selge noen av fondene til Sbanken til en annen aktør, og at han tror oppkjøpet etter det vil gå gjennom.

– Jeg vil tro at partene synes det er et lite offer for å kunne få fusjonen gjennom, sier han.

Også førsteamanuensis Øyvind Aas ved Høyskolen Kristiania mener at DNB ved å skille ut fondsforvaltningen til Sbanken kan sørge for at oppkjøpet går gjennom.

Ikke bekymret for lånekundene

Da oppkjøpsplanene ble kjent 15. april sa mange Sbanken-kunder at de fryktet høyere renter på boliglånet.

Nese sier at Konkurransetilsynet også har vurdert konkurransen i boliglånsmarkedet i forbindelse med oppkjøpet.

– Etter grundige vurderinger har vi kommet fram til at det vil være tilstrekkelig med alternativer igjen på boliglån slik at forbrukerne ikke blir skadelidende.

Avdelingsdirektøren understreker at Sbanken ikke er en veldig stor aktør innen boliglån.

– Vi har vurdert i hvilken grad de har en utfordrerrolle, men i dagens marked er det andre aktører som i minst like stor grad har denne rollen. Det er et marked med en rekke aktører, og Sbanken har ikke en så spesiell rolle at det er grunn til bekymring, sier Nese.

Ny frist 26. august

DNB skriver i en børsmelding at de «er tilfreds med at Konkurransetilsynet har bekreftet at de mulige konkurransemessige bekymringene kun knytter seg til fondsdistribusjon og ikke til boliglån eller andre banktjenester som utgjør den vesentligste delen av Selskapets virksomhet.».

DNB skriver videre at de «vil fortsette å samarbeide tett med Konkurransetilsynet og fremskaffe all relevant informasjon for å få godkjent transaksjonen så raskt som mulig.».

Tilsynet har nå frist til 26. august med å enten tillate oppkjøpet eller sende et nytt varsel til DNB og Sbanken om at det er aktuelt å stanse oppkjøpet. Endelig frist i saken er 7. oktober 2021.