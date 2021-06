NTB Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 10, opplyser politiet i Agder på Twitter.

Ifølge 110-sentralen i Agder har det vært en eksplosjon i tømmehallen.

«Det er meldt om at det har vært en eller annen form for eksplosjon i bygget/anlegget. Det er og meldt om personskade. Ukjent skadeomfang per nå», skriver politiet.