Smitte i Arendal knyttes til utbrudd i Grimstad

De fleste av de åtte smittede er i alderen 16–19 år. Smitten kobles også til det massive utbruddet i Grimstad, der flere titalls ungdommer ble bekreftet smittet tirsdag, skriver Agderposten.

– Det har nå ført til at også neste ledd, som er familie og venner av dem som var på samlingene, begynner å bli smittet, opplyser kommuneoverlege Helene Rakeie.

Hun ber alle ha lav terskel for å teste seg, samt føre grundig oversikt over nærkontakter, noe som vil lette arbeidet for smittesporingsteamet.

– Vi forventer noe smitteøkning siden vi har sett smitteøkningen i andre kommuner, bekrefter Rakeie.

Tirsdag ble det kjent at 26 ungdommer i aldersgruppen 15 til 20 år i Grimstad har fått påvist covid-19. Kriseledelsen i kommunen møtes onsdag for å vurdere om det skal innføres lokale tiltak.

