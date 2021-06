Måling: Flertall for at barn skal få koronavaksine

NTB Innenriks

53 prosent svarer at de er svært eller litt enig i at alle mellom 12 og 18 år skulle få tilbud om koronavaksine. Bare 14 prosent mener barna ikke bør få vaksinen, ifølge målingen gjort av Kantar for NRK.

Hele 68 prosent er helt eller delvis enig i at 16 og 17-åringer skal få vaksine.

I disse dager vurderer Folkehelseinstituttet (FHI) om også disse aldersgruppene skal få vaksinen, men de vil først vurdere om 16 og 17-åringer først skal inkluderes i vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinen fra Pfizer er godkjent i Europa for barn ned til 12 år.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) mener det vil være en klok beslutning å vaksinere barna.

– Det er viktig å huske at denne pandemien har vært helt forskjellig for en 14-åring og en 40-åring. For 14-åringen har det vært en mye større del av livet som har blitt satt på vent, sier styreleder i LNU.

(©NTB)