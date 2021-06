Lørenskog-mor anker drapsdom

NTB Innenriks

– Vi anker på bakgrunn av at det kan være tvil om tilregnelighet i gjerningsøyeblikket, sier hennes forsvarer, advokat Gunhild Lærum til Dagbladet.

– Flere har uttalt at hun framsto psykotisk. Hun ønsker selv å få prøvd saken på nytt, da det er en naturstridig handling som er så vanskelig å forstå for henne selv, fortsetter hun.

Kvinnen ble dømt for med overlegg å ha drept sine to sønner på ett og sju år i juli fjor. Hun ble også dømt for underslag mot den ene sønnen og for å uriktig ha lagt skylden for drapene på eksmannen.

Dommen falt i Romerike og Glåmdal tingrett 10. juni.

