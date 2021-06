Trondheim opphevet lokal koronaforskrift

NTB Innenriks

Det avgjorde formannskapet i Trondheim kommune tirsdag. Dermed fjernes blant annet skjenkestoppen klokken 22 og spiseplikten ved skjenkesteder.

I tillegg til den nasjonale covid-19 forskriften ble det vedtatt flere anbefalinger for å begrense smitte.

Blant annet anbefales det at serverings- og skjenkesteder med alkoholservering registrerer alle enkeltkunder ved ankomst, og bruk av munnbind for alle over tolv år på offentlig transport. Det anbefales også å begrense antall sosiale kontakter.

Tirsdag opplyser kommunen at det er registrert åtte nye koronasmittede i kommunen det siste døgnet. Det ble gjennomført 443 tester i kommunen mandag.

