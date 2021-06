Raja: Per Inge var tvers gjennom ekte

NTB Innenriks

– Jeg har truffet Per Inge ved flere anledninger, og for en kjærlig mann han var. Kjærlig, glad og tvers gjennom ekte. Jeg tror vi alle har sett hans humoristiske, gledesspredende og sprudlende side, men jeg har også sett hans ekstremt empatiske og tilstedeværende side, den som ser andre mennesker rundt seg, sier Raja til NTB.

Han beskriver Torkelsen som en person som alltid er uredd og aldri redd for å stikke seg fram og provosere.

– I bunn ligger det et ekstremt stort sosialt ansvar for samfunnet rundt seg. Han var alt fra tryllekunstner, skuespiller, komiker og forfatter, til en liberal politiker for oss i Venstre. Han har gledet små barn, unge og voksne og vært en stor del av veldig mange mennesker morsomme liv.

Raja sier han også kjente Torkelsen som samtalepartner, spesielt i partiet Venstre.

– Da var det ikke tryllekunstneren, komikeren eller fargeklatten lenger, men den samfunnskritiske, empatiske personen som var der med sin klokskap.

– Det er et stort tap for Norge at en så stor personlighet går bort. Slike folk finnes det ikke mange av. Våre tanker går til hans nære og kjære. Hans bortgang er et stort tap for samfunnet, og for oss i Venstre, sier Raja.

